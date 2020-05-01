 
 
Май 1st, 2020

Почему в Украине чиновники откровенно плюют на законы

карантинКарантин в Украине превращается в фарс окончательно. На днях в поле зрения журналистов попала история с посещением депутатами ресторана Тищенко. И это не исключительный случай. Как оказалось,соблюдение закона в Украине-дело избирательное. То, что является нарушением для простого человека,для депутата нарушением не является.

Не только один Тищенко среди наплевавших на карантин, но и еще часть его коллег.

В Киеве, да и по всей стране десятки заведений, в индивидуальном порядке принимают VIP-посетителей. Власть закрывает глаза, ведь в основном те владельцы дорогих баров и ресторанов, которые наплевали на карантин, имеют свои связи с власть., кто-то друг, сват, брат того или иного министра, кто-то имеет выходы на Офис президента.

Правоохранительные органы проходят мимо, а десятки тысяч предпринимателей в это время банкротятся, миллионы людей остаются без средств к существованию. Люди не знают, как планировать завтрашний день, потому что теряют работу, а кто-то теряет  бизнес, на который копил всю жизнь.

«Все животные равны, но некоторые равнее» — писал Джордж Оруэлл. В нашей параллельной реальности все аналогично.

Tags: , , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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