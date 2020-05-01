Май 1st, 2020

Найдена полная копия Люка Скайвокера

Пользователь сайта Reddit решил похвастаться фотографией своего отца в молодости, и повод для гордости у него действительно есть. Ведь мужчина похож на актёра, сыгравшего Люка Скайуокера, и люди просто не верят, что это не один и тот же человек.

Парень, известный на Reddit как Tomclaz, опубликовал снимок своего отца с друзьями в молодости, сказав, что тот похож на Люка Скайуокера — главного героя фантастической франшизы «Звёздные войны».

Впрочем, не без оснований. Если не знать заранее, что на фото обычный мужчина, можно принять его за Марка Хэмилла.

Tomclaz Оригинал Мой папа (слева) выглядит, как молодой Люк Скайуокер, Чили, 1997 год.

Меньше чем за день пост занял место в топе сайта и собрал больше тысячи комментариев от пользователей. Многие из них были фанатами мистера Скайуокера.

Когда все это закончится, я напишу автобиографический шедевр «Как я выжил, не выходя из дома». А что сделаешь ты?