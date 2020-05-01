Май 1st, 2020

Надежда Бабкина выздоравливает от коронавируса,но,пока ,не может ходить

Знаменитая певица Надежда Бабкина все еще находится на лечении.Медики прокомментировали заявление супруга артистки, который утверждал, что уже через 7-10 дней Бабкина будет дома. В свою очередь специалисты отметили, что об этом даже не может идти и речи.

«Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой – не ведется. Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить! Питается самостоятельно, при помощи сиделки, больничная еда ее вполне устраивает», — говорят медики.



Напомним, ранее на личной странице в Instagram муж Надежды Бабкиной Евгений Гор прокомментировал состояние здоровья своей возлюбленной. В частности, он поспешил поделится новостью с подписчиками, отметив, что певицу выпишут домой через неделю. При этом он подчеркнул, что Надежда хорошо себя чувствует.

«Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом»-написал Евгений.