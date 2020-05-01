Май 1st, 2020

Лидия Федосеева-Шукшина осталась без жилья

Лидия Федосеева -Шукшина осталась без жилья. Ее последнюю квартиру,в которой она и проживает,ее муж,Бари Алибасов,переписал на постороннего человека. Эта новость окончательно добила актрису, и сейчас она практически не встает с постели.



Журналисты связались с ее адвокатом Юлией Вербицкой, и она рассказала, что Федосеева-Шукшина сильно переживает из-за этой квартиры, и она обращалась к Бари Каримовичу о с просьбой вернуть жилье, однако он отказывается это делать, из-за чего здоровье актрисы пошатнулось.

«Она слегла. У нее поднялся сахар, упало давление, пришлось обращаться к помощи медиков. Надеемся, что нам удастся завершить все вопросы в самые ближайшие сроки, чтобы восстановить здоровье и жизненные силы Лидии Николаевны», — прокомментировала ситуацию адвокат артистки.



Серьезные проблемы со здоровьем у Федосеевой-Шукшиной возникают уже не первый раз. В августе прошлого года актрисе пришлось срочно вернуться с отдыха в Болгарии из-за ухудшения здоровья. Несколько недель она провела в больнице. Актрисе удалось поправиться, однако обман Алибасова привел к очередному ухудшению состояния.