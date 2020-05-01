 
 
Май 1st, 2020

Лера Кудрявцева подала в суд на известного продюсера

кудрявцеваПродюсер группы «Ласковый май» в последнее время развлекается тем,что пишет на своей странице в Инстаграм всякие гадости про других  знаменитостей. Видимо,Разину не хватает внимания.

Одним из частых героев нападок Разина становилась ведущая Лера Кудрявцева. После очередной публикации на страницы продюсера, размещенной в 2019 году, женщина решила подать на обидчика в суд.

Разин рассказывал, что еще в период своей молодости он вместе с группой вызвал девушек в гостиницу. Среди них он приметил еще неизвестную на тот момент Леру Кудрявцеву.

Теперь звезда требует 2,5 миллиона рублей. А по отношению к изданию, которое процитировало слова Разина, Лера подала иск о компенсации за моральный вред в размере полумиллиона.

 

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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