 
 
Май 1st, 2020

Коронавирус поставил под угрозу существование крафтовых пивоварен

пивоСитуация ,которая сложилась в мире из-за коронавируса,может очень плохо повлиять на небольшие  частные пивоварни. Лишенные спроса,они не смогут выжить. А некоторые еще и в кредитах погрязли.

Многим пивоваренным компаниям в различных странах из-за пандемии грозит исчезновение. К этому привела приостановка деятельности баров и ресторанов и отмена массовых мероприятий.

Как результат, большое количество действующих по миру небольших пивоваренных компаний могут попросту прекратить свое существование.

Эта тенденция уже проявляется в Соединенных Штатах, где мелкие пивоварни, поставлявшие крафтовое пиво в различные объекты общепита, сейчас никак не могут продать свой продукт.

Такие производители остались без доходов и даже несут убытки, а при условии продолжения самоизоляции будут вынуждены закрыться. Схожая ситуация наблюдается в Европе и по всему миру.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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