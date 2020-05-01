Коронавирус поставил под угрозу существование крафтовых пивоварен

Ситуация ,которая сложилась в мире из-за коронавируса,может очень плохо повлиять на небольшие частные пивоварни. Лишенные спроса,они не смогут выжить. А некоторые еще и в кредитах погрязли.
Многим пивоваренным компаниям в различных странах из-за пандемии грозит исчезновение. К этому привела приостановка деятельности баров и ресторанов и отмена массовых мероприятий.
Как результат, большое количество действующих по миру небольших пивоваренных компаний могут попросту прекратить свое существование.
Эта тенденция уже проявляется в Соединенных Штатах, где мелкие пивоварни, поставлявшие крафтовое пиво в различные объекты общепита, сейчас никак не могут продать свой продукт.
Такие производители остались без доходов и даже несут убытки, а при условии продолжения самоизоляции будут вынуждены закрыться. Схожая ситуация наблюдается в Европе и по всему миру.
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