Май 1st, 2020

Китайские ученые обнаружили симптом,который остается у выздоровевших от коронавируса

Китайские ученые ,которые занимаются изучением коронавируса,рассказали,что даже после выздоровления у людей остаются последствия от этого вируса.

Даже после того, как человек переболел данной инфекцией, у него в легких продолжают оставаться частицы пневмонии, которые тесты распознать не могут. Это в большей степени касается пожилых людей.



Также по результатам исследования стало очевидным, почему часть пациентов, переболев коронавирусом, повторно им заражаются. Эксперты проанализировали случай 78-летней пациентки, которую доставили в больницу с диагнозом COVID-19 и провели ей курс лечения. При этом тесты оказались три раза подряд отрицательными. Но потом она неожиданно умерла от сердечного приступа.



Уже после проведенного исследования под электронным микроскопом удалось обнаружить следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. Вместе с тем, признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Также китайские врачи говорят, что скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.