Харрисон Форд едва не спровоцировал авиакатастрофу

Оказалось, что Харрисон как раз совершал полёт на своём личном самолёте Aviat Husky в аэропорту Лос-Анджелеса.
Управлявший штурвалом Харрисон Форд пересёк взлётно-посадочную полосу в тот момент, когда другое воздушное судно шло на посадку.
Федеральное управление гражданской авиации США в настоящий момент занимается расследованием инцидента. Сообщается, что Форд неправильно понял сообщения авиадиспетчера, но, к счастью, никто не пострадал, так как самолёты разошлись на 1 км.
Сам Харрисон тут же признал свою вину и извинился.
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