Май 1st, 2020

Харрисон Форд едва не спровоцировал авиакатастрофу

Оказалось, что Харрисон как раз совершал полёт на своём личном самолёте Aviat Husky в аэропорту Лос-Анджелеса.

Управлявший штурвалом Харрисон Форд пересёк взлётно-посадочную полосу в тот момент, когда другое воздушное судно шло на посадку.

Федеральное управление гражданской авиации США в настоящий момент занимается расследованием инцидента. Сообщается, что Форд неправильно понял сообщения авиадиспетчера, но, к счастью, никто не пострадал, так как самолёты разошлись на 1 км.

Сам Харрисон тут же признал свою вину и извинился.