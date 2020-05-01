Май 1st, 2020

Филипп Киркоров отметил свой 53-й День рожденья

У короля мировой поп-музыки(по версии самого артиста) вчера был День рожденья.

В условиях карантина даже дни рождения звезд — мероприятия довольно безлюдные. Но это не значит, что праздника не было. Наоборот — Филиппа поздравляли с утра до вечера! Запустили эту вечеринку с утра дети артиста, устроив пляски вокруг собственноручно изготовленного торта.

Затем подтянулись коллеги-звезды, в том числе украинские. И тут было много неожиданного! Например, Оля Полякова призналась Киркорову в любви.

Мало кто ожидал, что Киркорова решит поздравить украинский телеведущий Владимир Остапчук. Возможно, и сам Киркоров не ожидал. А Остапчук взял и поздравил, чем, кстати, немало разозлил украинский сегмент Instagram.

Как и большинство простых смертных в эпоху карантина, Филипп отметил день рождения в узком кругу. Правда, за кадром, когда Киркоров силился по-гусарски открыть трехлитровую бутылку шампанского (дело шло туго), раздавались довольно многочисленные голоса. Но артист не сдал никого из гостей-нарушителей карантина, сообщив, что пришли самые любимые и близкие, а кто — большой секрет.