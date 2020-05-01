Май 1st, 2020

Елена Степаненко Рассказала ,как они с Петросяном делили имущество

Российская комедийная актриса Елена Степаненко впервые рассказала ,как проходил процесс развода с ее бывшим мужем Петросяном. В частности,как делили имущество.

Во время этого процесса у Петросяна случился нервный срыв. «Предложил: «Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!» Я согласилась: «Хорошо – напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!» Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире», — рассказала Елена.



Кроме этого, она призналась, что Петросян повел себя подло и не по-мужски, так как долгое время скрывал от нее свой роман с молодой помощницей.

«Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: «Дорогая, так получилось!» Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти», — в конце добавила знаменитость.