Май 1st, 2020

Диетологи советуют витаминную пасту для здоровья сердца

Паста Гиппократа – популярный народный рецепт для поддержания здоровья сердца. Витаминная смесь из меда и сухофруктов особенно полезна в весенний период: благодаря большому содержанию калия и витамина C она укрепляет иммунитет, а также улучшает пищеварение.

Чтобы приготовить народное средство для здоровья, понадобится: 200 г грецких орехов, 200 г изюма, 200 г кураги, 200 г чернослива, 100 г инжира, 2 лимона и 200 г меда. Пропорции ингредиентов можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений.

Орехи сушим на сковороде, сухофрукты промываем в горящей воде, а после обдаем холодной. Из лимона необходимо удалить все косточки, но кожуру можно не очищать – она не также полезна.

Все продукты измельчаем в кухонном комбайне или блендере и добавляем в полученную смесь мед. Хранить полезное средство для сердца нужно в холодильнике. Рекомендуется употреблять по одной чайной ложке два-три раза в день.