Май 1st, 2020

Белла Хадид показала с кем проводит время на карантине

В сети то и дело появляются новые фотосессии и рекламные кампании с участием Беллы Хадид. Судя по всему, эта красотка постоянно работает и делает все, чтобы достигнуть желанного успеха.

Тем не менее, порой все же нужно отвлекаться от работы, что, собственно говоря, и делает Хадид, катаясь на лошадях.

В своем личном микроблоге Белла показала несколько фотографий, на которых мастерски управляет лошадью. В сети тут же появились многочисленные комментарии, в которых поклонники хвалят красавицу-наездницу и восхищаются тем, что несмотря на плотный график, она выделяет время на тренировки.

Эта любовь к животным Белле досталась от бабушки. Не так давно девушка рассказывала ,что в ее семье всегда была конюшня и она с сестрой с маленького возраста умела сидеть на лошади.

Сейчас Белла не представляет своей жизни без своих четвероногих друзей и со всех ,самых прекрасных стран мира,всегда спешит домой ,к своим любимчикам.