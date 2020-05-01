Май 1st, 2020

Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco

Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», — рассказал Александр Тищенко.



Что касается дальнейших планов по покупке нефти у Saudi Aramco, то пресс-секретарь отметил: «Рынок покажет, как будем действовать дальше».



Как сообщалось, Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.



В апреле Беларусь получила около 2 млн т нефти. Из них 1,56 млн т — это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем — танкерные поставки и собственная добыча.



В апреле поставки в Беларусь возобновили крупные российские нефтяные компании. Кроме того, в апреле для Мозырского НПЗ через порт Одессы была поставлена партия азербайджанской нефти, для ОАО «Нафтан» — партия норвежской нефти с перевалкой в Клайпедском порту. Оба танкера — по 85 тыс. т.-0-