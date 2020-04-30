Апрель 30th, 2020

Зверское убийство в Харьковской области. Убийца задержана

В Харьковской области задержана женщина за зверское преступление. Ее задержали голой на улице и с головой дочери в пакете.

Как сообщили в полиции, силовики обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В пакете у нее находилась отрезанная женская голова. Задержанная отказалась объяснить происходящее. Алкогольного или наркотического опьянения,на первый взгляд,было не заметно.

Утром 30 апреля в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он проживал в доме с 38-летней сестрой и 11-летней племянницей. Утром в четверг он обнаружил обезглавленное тело девочки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Соседи женщины утверждают, что она вела себя адекватно, работала. Семья жила бедно, но девочка была ухоженной и посещала школу.