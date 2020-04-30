Апрель 30th, 2020

Зачем Зеленский торжественно встречал товар для гипермаркетов «Эпицентр»

Не прошло и недели с торжественной встречи самолета из Китая,как вскрылись интересные подробности.Как выяснилось, грузовой самолет «Мрия», который встречал президент Зеленский и весь состав его офиса, вез не только гуманитарный, но и коммерческий груз. Если говорить откровенно, то в большей части именно коммерческий.Да еще и с поддельными документами,по некоторым данным.

Коммерческий груз потом отправился в сеть гипермаркетов «Эпицентр», и теперь его собственник Александр Герега будет продавать Киеву средства защиты. И вот теперь спрашивается: почему власти сразу не сказать, сколько гуманитарного груза, а сколько коммерческого?

А то это выглядит как с нардепом от «Слуги народа» Николаем Тищенко, который свой ресторанный бизнес выдаёт за политику, чтобы уйти от ответственности.



Непонятно, зачем президенту Владимиру Зеленскому вообще встречать самолёт, где есть хотя бы часть коммерческого груза и личного интереса бизнесмена Гереги, который затем будет писать письмо на депутатском бланке мэру Виталию Кличко с предложением оптовой цены товара? Президент тут в качестве кого?