Апрель 30th, 2020

Врачи посоветовали упражнение,которое повышает потенцию

Физическая активность всегда считалась полезной для здоровья. Умеренные нагрузки помогают сохранить бодрость и подвижность.

Полезна гимнастика и для потенции – повысит тестостерон и улучшит кровообращение в органах малого таза простая зарядка.

Приседания оказались одним из самых эффективных упражнений. Для их выполнения не понадобится много свободного места или дополнительного инвентаря. Такая гимнастика укрепляет мышцы и суставы, повышает выносливость и нормализует давление. Также приседания делают бедра и ягодицы подтянутыми и рельефными.

Выполнять упражнение нужно правильно. Расставляем ноги на ширину плеч, выпрямляем спину и втягиваем живот. Затем вдыхаем и делаем глубокое приседание, не отрывая стоп от пола. Задерживаемся в этой позе на несколько секунд и возвращаемся в исходное положение на выдохе.