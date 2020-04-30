Врачи посоветовали упражнение,которое повышает потенцию

Физическая активность всегда считалась полезной для здоровья. Умеренные нагрузки помогают сохранить бодрость и подвижность.
Полезна гимнастика и для потенции – повысит тестостерон и улучшит кровообращение в органах малого таза простая зарядка.
Приседания оказались одним из самых эффективных упражнений. Для их выполнения не понадобится много свободного места или дополнительного инвентаря. Такая гимнастика укрепляет мышцы и суставы, повышает выносливость и нормализует давление. Также приседания делают бедра и ягодицы подтянутыми и рельефными.
Перед тренировкой необходимо сделать небольшую разминку, чтобы не травмировать суставы и мышцы. Приседать нужно медленно, без резких движений.
Чтобы упражнение было эффективным, заниматься лучше всего каждый день. За одну тренировку специалисты советуют делать от трех до пяти подходов по 10 приседаний.
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