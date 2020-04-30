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Врачи посоветовали упражнение,которое повышает потенцию

йогаФизическая активность всегда считалась полезной для здоровья. Умеренные нагрузки помогают сохранить бодрость и подвижность.

Полезна гимнастика и для потенции – повысит тестостерон и улучшит кровообращение в органах малого таза простая зарядка.

Приседания оказались одним из самых эффективных упражнений. Для их выполнения не понадобится много свободного места или дополнительного инвентаря. Такая гимнастика укрепляет мышцы и суставы, повышает выносливость и нормализует давление. Также приседания делают бедра и ягодицы подтянутыми и рельефными.

 Выполнять упражнение нужно правильно. Расставляем ноги на ширину плеч, выпрямляем спину и втягиваем живот. Затем вдыхаем и делаем глубокое приседание, не отрывая стоп от пола. Задерживаемся в этой позе на несколько секунд и возвращаемся в исходное положение на выдохе.

Перед тренировкой необходимо сделать небольшую разминку, чтобы не травмировать суставы и мышцы. Приседать нужно медленно, без резких движений.

Чтобы упражнение было эффективным, заниматься лучше всего каждый день. За одну тренировку специалисты советуют делать от трех до пяти подходов по 10 приседаний.

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