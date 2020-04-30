Вайчовски рассказали подробности «Матрицы-4″

Чад Стахелски и Дэвид Литч объявили о своём возвращении к серии «Матрица». Они помогают в работе над четвёртым фильмом, а именно — по части хореографии и постановки каскадёрских трюков.
Оба занимались координацией экшен-сцен и на съёмках оригинальной трилогии, и с тех пор получили известность как режиссёры — вместе они запустили серию боевиков о Джоне Уике, а Литч также поставил «Дэдпула 2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».
По словам Стахелски и Литча, они уже успели поработать над сценами, снимавшимися для «Матрицы 4» в Сан-Франциско ещё до приостановки производства из-за карантина. Свой вклад в создание фильма они описывают как творческий и концептуальный. Они не считаются режиссёрами дополнительной съёмочной группы, потому что в этом нет надобности — Лана Вачовски сама ставит все экшен-сцены, которые на площадках крупных блокбастеров обычно доверяют «второму звену».
Стахелски добавил, что для четвёртого фильма серии пригласили не только его с Литчем — значительная часть съёмочной группы уже работала над оригинальной трилогией.
«Матрицу 4» собираются выпустить в прокат 20 мая 2021 года. Подробности о сюжете фильма пока что неизвестны, но в нём появятся Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Кэри-Энн Мосс.
Хотя релиз «Джона Уика 4» изначально был намечен на ту же самую дату, Чад Стахелски сомневается, что фильм выйдет в срок. Дело в том, что Киану Ривз сможет начать работу над ним только после окончания съёмок четвёртой «Матрицы», которые и так приостановили. Поэтому дата выхода, скорее всего, изменится.
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