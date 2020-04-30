Вайчовски рассказали подробности «Матрицы-4″

Мы в основном разрабатываем концепции для сцен со сложной хореографией и предлагаем свои идеи во время съёмок.

Лана — отличный профессионал, потому что она сама занимается постановкой всего экшена. У нас, конечно, были помощники-режиссёры на некоторых из «Матриц», чтобы помогать с логистикой. Но в последние годы экшен-сцены она ставит самостоятельно — поэтому они и выглядят так круто.

А дополнительные съёмочные группы — в основном для общих и адресных планов, для запасного материала.