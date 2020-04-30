Апрель 30th, 2020

В Сибири нашли грибы, которые помогут в борьбе с коронавирусом

Новосибирские вирусологи подтвердили противовирусный эффект у различных грибов. Исследованием занимались сотрудники центра «Вектор», который сейчас работает над вакциной против коронавируса.

Специалисты новосибирского «Вектора» изучили противовирусный эффект около полутысячи образцов (водных экстрактов, полисахаридов и меланинов), полученных из чистых культур сибирских высших грибов. О результатах исследований рассказало издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

«Были установлены наиболее перспективные штаммы грибов, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов простого герпеса, Западного Нила, гриппа разных субтипов и ортопоксвирусов (натуральной оспы и других), при этом некоторые из них оказались активны в отношении трех и более патогенов», — сказано в сообщении.

«Абсолютным рекордсменом» ученые назвали березовый гриб, или чага. Его экстракт подавлял все исследованные вирусы. Высокую активность показали некоторые другие виды трутовиков, а также веселка обыкновенная, вешенки легочная и устричная.

Более того, ученые рекомендуют применять чагу в домашних условиях: «При этом лучше использовать не готовый препарат бефунгин, содержащий соли кобальта, а сухое измельченное сырье, которое можно купить в аптеке. Длительная выдержка при высокой температуре отрицательно влияет на некоторые ценные вещества гриба, поэтому аптечную чагу лучше смолоть на обычной кофемолке и заваривать одну чайную ложку порошка стаканом кипятка. Измельченную чагу можно добавлять и к обычному кофе, который готовят в чашке или турке.