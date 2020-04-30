Апрель 30th, 2020

В мае 2020 года откроется новое казино в зоне «Приморья»

На официальном сайте правительства Приморского края появилась информация о том, что в мае этого года начнет свою деятельность развлекательный комплекс «Шамбала», на его территории будет действовать игровой клуб, второй в развлекательной зоне «Приморья». Но, в условиях карантина посетителям вход в эти заведения все равно будет закрыт, поэтому им предложена альтернатива — онлайн казино наподобие https://f1casino.biz/.

Когда состоится открытие?

По словам властей, комплекс почти достроен, остаются ремонтные работы, монтаж, внутренняя и внешняя отделка. В работе принимают участие 240 человек и 10 единиц строительной техники. Комплекс планируют сдать на протяжении марта-апреля, в мае он будет полностью готов принимать гостей. Вся мебель, столы, игровые автоматы уже закуплены и ожидают своего времени. Также владельцы активно работают над тем, чтобы создать для клиентов лучшие условия для комфортного отдыха на территории комплекса. В общем, на строительство и обустройство уже потрачено около 8 миллиардов рублей, экономить владельцы не намеренны.

Строительство игорного комплекса осуществляется в рамках закона РФ о регулировании азартных игр. Развлекательный курорт разместился на территории площадью 620 га на берегу бухты Муравьиная в 15 км от аэропорта Кневичи. Есть шансы полагать, что курорт будет иметь много зарубежных гостей из азиатских стран, так как перелет в курортный город, где можно интересно провести время, занимает около двух часов.

Игорная зона Приморского края развивается под руководством специального управления. Агентство по привлечению инвестиций на протяжении нескольких лет активно работало над поиском резидентов, но найти их оказалось сложнее, чем ожидалось первоначально. Дело в том, что вкладываться в игорный бизнес на территории Дальнего Востока было достаточно рискованно, сомнения в целесообразности инвестиций не покидали даже тех, кто уже сделал свой вклад. Тем не менее, 5 лет назад начал свою работу первый игорный клуб Tigre de Cristal, в который было вложено более 200 миллионов долларов.

Заключение

Вопреки волнениям и сомнениям, популярность заведения росла с каждым днем и инвестиции оправдали себя. Посетители со всего мира спешат посетить легендарный игровой комплекс, считая за честь, возможность посидеть за игорным столом или попробовать себя в игре на стационарных игровых автоматах. Пятизвездочный отель на 120 номеров, шикарные рестораны позволяют гостям не только поиграть, но и хорошо отдохнуть, насладится роскошью собственного положения. Благодаря успешному функционированию комплекса, государственный бюджет пополнился 360 млн. рублей только на 2018 год, 2019 показал еще большие цифры.