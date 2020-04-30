 
 
Апрель 30th, 2020

В китайской прессе появились статьи,критикующие российскую «Армату»

арматаКитайские журналисты сравнили «Армату» с истребителем Су-57. Обе машины можно считать, по их мнению, бесполезными, так как в отличие от «Терминатора», Су-35С, они не были толком испытаны в Сирии просто потому, что не готовы.

 А возможность проверить Т-14 в деле есть. В Сирии по-прежнему идет война. Насколько эффективна активная защита «Арматы», повышает ли безопасность необитаемая башня, и как ведет себя в бою гладкоствольная пушка 2А82.

Против «Арматы» в Сирии могут быть применены ПТРК TOW-2B, российский «Корнет-Е». По мнению Sina, это стало бы отличной проверкой для «Арматы».

Прямых доказательств использования «Арматы» в Сирии нет. И тут же приводит не подтвержденные данные, якобы полученные из США, согласно которым Россия привезла 5 танков Т-14 в провинцию «Латакия», где они вступали в бой с оппозиционными войсками. Сообщается, что три танка были поражены из TOW, причем одна машина была уничтожена. Как известно, в горах экипажам танков очень трудно защититься от ПТРК, так как датчики активной защиты не всегда могут уловить угрозу.

Кроме ПТРК «Армате» в Сирии могут угрожать танки Т-55, Т-72 и даже Т-90, захваченные боевиками. Китайцы уверены, что сейчас нужна публичность. Даже если танк где-то проявит свои слабые стороны, это лучше постоянной атмосферы секретности и обещаний, в то время как машины как не было в войсках, так и нет.

 

 

Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>