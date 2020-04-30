Апрель 30th, 2020

В китайской прессе появились статьи,критикующие российскую «Армату»

Китайские журналисты сравнили «Армату» с истребителем Су-57. Обе машины можно считать, по их мнению, бесполезными, так как в отличие от «Терминатора», Су-35С, они не были толком испытаны в Сирии просто потому, что не готовы.

А возможность проверить Т-14 в деле есть. В Сирии по-прежнему идет война. Насколько эффективна активная защита «Арматы», повышает ли безопасность необитаемая башня, и как ведет себя в бою гладкоствольная пушка 2А82.

Против «Арматы» в Сирии могут быть применены ПТРК TOW-2B, российский «Корнет-Е». По мнению Sina, это стало бы отличной проверкой для «Арматы».