В китайской прессе появились статьи,критикующие российскую «Армату»

Китайские журналисты сравнили «Армату» с истребителем Су-57. Обе машины можно считать, по их мнению, бесполезными, так как в отличие от «Терминатора», Су-35С, они не были толком испытаны в Сирии просто потому, что не готовы.
Против «Арматы» в Сирии могут быть применены ПТРК TOW-2B, российский «Корнет-Е». По мнению Sina, это стало бы отличной проверкой для «Арматы».
Прямых доказательств использования «Арматы» в Сирии нет. И тут же приводит не подтвержденные данные, якобы полученные из США, согласно которым Россия привезла 5 танков Т-14 в провинцию «Латакия», где они вступали в бой с оппозиционными войсками. Сообщается, что три танка были поражены из TOW, причем одна машина была уничтожена. Как известно, в горах экипажам танков очень трудно защититься от ПТРК, так как датчики активной защиты не всегда могут уловить угрозу.
Кроме ПТРК «Армате» в Сирии могут угрожать танки Т-55, Т-72 и даже Т-90, захваченные боевиками. Китайцы уверены, что сейчас нужна публичность. Даже если танк где-то проявит свои слабые стороны, это лучше постоянной атмосферы секретности и обещаний, в то время как машины как не было в войсках, так и нет.
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