Апрель 30th, 2020

В Аргентине выпал гигантский килограммовый град

В Аргентине выпал рекордно большой град — диаметр градин достигал 23 см. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Пенсильвании, которые описали природное явление в статье для журнала Bulletin of the American Meteorological Society.

Град обычно происходит во время сильных штормов, которые производят сильные, устойчивые восходящие потоки. Ветры удерживают град над землей достаточно долго, чтобы он мог вырасти при минусовых температурах в атмосфере. По словам ученых, прогнозирование размера града до сих пор остается сложной задачей.

Шторм, в ходе которого выпал гигантский град, прошел 27 декабря 2018 года центральной провинции Кордова. Диаметр градин составлял от 18,7 до 23,6 см — это новый мировой рекорд. До сих пор самым большим считался град диаметром 20,3 см, который выпал недалеко от города Вивиан, штат Южная Дакота.

В ходе работа исследователи проанализировали фотографии, опублкиованные очевидцами в социальных сетях, а также провели несколько интервью с жителями провинции.

«Такой хорошо наблюдаемый случай является важным шагом вперед в понимании обстановки и штормов, которые производят гигантский град. В конечном счете это позволит ученым предвидеть такие экстремальные события. Гигантский град может быть очень распространенным явлением, и ученые нуждаются в помощи добровольцев, которые будут публиковать фотографии градин вместе с линейкой, измеряют его длину»

Рейчел Гутьеррес, ведущий автор исследования