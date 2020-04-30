Апрель 30th, 2020

Умерли сразу два известных актера Болливуда с диагнозом «рак»

В Индии скончались два прославленных актера: 53-летний Ирфан Хан и 67-летний Риши Капур.

Сообщение об их кончине поступило с разницей в один день, артисты играли и вместе.

Хан снимался не только в Болливуде, как принято называть индийский кинематограф, но и в Голливуде. Он известен по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи».

Имрана Хана погубила попавшая в кишечник инфекция, передает BBC News. При этом два года назад у звезды нашли «редкую» злокачественную опухоль.

Отмечается, что актер всего лишь несколько дней назад похоронил мать.

Риши Капур, один из звездной династии Капуров, умер непосредственно от рака; диагноз ему поставили также в 2018 году.

Капур был ветераном Болливуда, сыграл главные роли в десятках романтических картин.