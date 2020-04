Апрель 30th, 2020 Ученые объяснили как кофе лечит печень Ученые объяснили как кофе лечит печень - все дело в ДНК. И если кофе пить умеренно то печень у вас будет в отличном состоянии.

Ученые из Европы на выборке в почти 16 тысяч человек обнаружили связь между употреблением кофе и чая и изменением метилирования ДНК. Один из найденных участков оказался связан со снижением риска развития ожирения печени. Исследование предварительно опубликовано в виде препринта на BioRxiv. Статистические исследования часто связывают потребление кофе с определенной выгодой для здоровья, например, снижением риска развития когнитивных расстройств, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько лет назад ученые на выборке в 400 тысяч человек также показали, что две чашки кофе в день (обычно это примерно соответствует 200 мг кофеина) вдвое снижают риск развития цирроза печени и смерти от него. Тем не менее, как с биохимической точки зрения кофе может опосредовать все эти эффекты, неясно. Предполагалось, например, что кофеин может влиять на клетки сердечной мышцы через белок p27 в митохондриях, а сочетание двух компонентов кофе — кофеина и эйкозанил-5-гидрокситриптамида, предотвращает агрегацию белка в нейронах и, таким образом, может отсрочить развитие болезни Паркинсона. Эпидемиологи под руководством Мозена Гамбари (Mohsen Ghanbari) из университета Эразма Роттердамского в Роттердаме (Нидерланды) провели метаанализ на выборке из 15789 участников между потреблением кофе и чая и статусом метилирования определенных участков их ДНК. Оказалось, что изменение метилирования CpG-островков может влиять на экспрессию генов, и тем самым опосредовать, например, изменения метаболизма липидов в печени. Для исследования ученые, участвующие в консорциуме Cohort for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE), объединили несколько существующих когортных европейских исследований и распределили их участников на две выборки. В первую попали 9612 европейцев, а во вторую (репликативную) включили 6177 человек европейского и африканского происхождения. Для всех участников были доступны данные о пищевых привычках, включающие потребление кофеинсодержащих напитков, и образцы крови. В ДНК из крови участников исследования определили статус метилирования участков ДНК, обогащенных парами нуклеотидов СpG. В составе таких пар цитозин (C) в ответ на условия среды может метилироваться, что часто ассоциировано с изменением экспрессии близлежащих генов. Такой механизм регуляции называется эпигенетическим. После этого ученые провели анализ ассоциаций между статусом метилирования известных CpG-участков и потреблением кофе и чая. Для обеих групп было обнаружено 11 кофе-зависимых участков, и два чае-зависимых. Девять из 11 «кофейных» CpG-участков имели отношение к генам AHRR, F2RL3, FLJ43663, HDAC4, GFI1 и PHGDH. Эти гены, в свою очередь, ассоциированы с путями метаболизма ксенобиотиков, биосинтеза серина и воспалительным ответом. Кроме того, поиск в базе данных ассоциаций метилирования с экспрессией генов заставил исследователей обратить внимание на участок cg14476101, который оказался связан с изменением экспрессии гена PHGDH, кодирующего фермент фосфоглицератдегидрогеназу. Ранее было показано, что изменение метилирования этого участка ассоциировано со снижением риска ожирения печени. Чтобы проверить вклад экспрессии PHGDH в функцию печени, исследователи провели эксперимент на печеночных клеточных линиях и выбрали две с самым высоким и самым низким уровнем экспрессии гена. Оказалось, что экспрессия PHGDH в норме положительно коррелирует с экспрессией генов метаболизма липидов, а его искусственное выключение снижает также экспрессию последних. По результатам эксперимента исследователи предположили, что потребление кофе может быть связано со снижением риска болезней печени, таких как ожирение и цирроз, через изменение метилирования участка cg14476101 и опосредованное повышение экспрессии PHGDH, что улучшает метаболизм липидов. Тем не менее, достоверной причинно-следственной связи авторам установить не удалось.

