Апрель 30th, 2020

Ученые нашли рецепт кофе, который продлевает жизнь





Ученые из Университета Гетеборга в Швеции раскрыли рецепт приготовления продлевающего срок жизни кофе. Он был получен в ходе первого исследования, посвященного методам заваривания кофейных зерен в связи с риском возникновения сердечных приступов и смерти.



По словам авторов научной работы, кофе входит в список самых популярных напитков в мире, однако не все способы его приготовления несут здоровью человека пользу.

В ходе исследования удалось доказать, что между методом заваривания и угрозой сердечного приступа существует устойчивая взаимосвязь.

Самый здоровый рецепт подразумевает использования фильтра.

Дело в том, что кофе, не прошедший данный вид обработки, содержит соединения, повышающие уровень холестерина в крови. Таким образом, идеальным методом заваривания является приготовление кофе через фильтр.