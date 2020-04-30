 
 
Апрель 30th, 2020

Ученые нашли рецепт кофе, который продлевает жизнь



Ученые из Университета Гетеборга в Швеции раскрыли рецепт приготовления продлевающего срок жизни кофе. Он был получен в ходе первого исследования, посвященного методам заваривания кофейных зерен в связи с риском возникновения сердечных приступов и смерти.

По словам авторов научной работы, кофе входит в список самых популярных напитков в мире, однако не все способы его приготовления несут здоровью человека пользу.
В ходе исследования удалось доказать, что между методом заваривания и угрозой сердечного приступа существует устойчивая взаимосвязь.

Самый здоровый рецепт подразумевает использования фильтра.
Дело в том, что кофе, не прошедший данный вид обработки, содержит соединения, повышающие уровень холестерина в крови. Таким образом, идеальным методом заваривания является приготовление кофе через фильтр.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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