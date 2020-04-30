Апрель 30th, 2020

У ведущей Елены Малышевой нашелся роскошный дом в США

На просторах интернета можно увидеть подборку фотографий роскошного дворца Елены Малышевой, расположенного в элитном районе. Но поместье располагается не на Рублевке, как принято у отечественной бизнес-элиты, а под Нью-Йорком, всего в 20 км от Манхеттэна, на границе с Нью-Джерси.

1100 кв. м, 21 комната, потолки в два этажа, отделка мрамором и золотом, зеркала и хрусталь, колонны, бархатные стулья, бассейн, а также сады и статуи на всей территории. С виду особняк похож на загородную резиденцию американского политика-миллионера, голливудской звезды или наркоторговца. Но, пожалуй, даже они не всегда могут позволить себе такую роскошную недвижимость.

Оказалось, что особняк, стоимостью $6,4 млн, оформлен на Елену и Игоря Малышевых.

Откуда такие средства у рядовой телеведущей , остается загадкой. Пожалуй, только Опра Уинфри, самая известная и богатая телеведущая в мире, могла бы похвастаться миллионными заработками на ТВ. Возможно, свои миллионы Малышевой удалось заработать на продаже специальной диеты, которую доктор годами рекламировала в эфирах своей программы.

Остается только порадоваться тому, какой находчивой оказалась наша телеведущая. Ведь очевидно, что по такой цене, которую она уплатила за дворец на реке Гудзон, она смогла бы приобрести разве что домик прислуги на Рублевке.