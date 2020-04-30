Стало известно имя возлюбленного Эммы Уотсон

Журналисты наконец то рассекретили имя возлюбленного Эммы Уотсон.

Папарацци выяснили с кем встречается звезда киносаги о Гарри Поттере . Ее бойфрендом стал Лео Александр Робинтон. Робинтону 30 лет, он бизнесмен из Калифорнии.

После знакомства с Уотсон он удалил свои страницы в социальных сетях.

По неподтвержденным данным, Робинтон работал в компании, которая занималась выращиванием медицинской конопли. В 2019 году он ушел из этого бизнеса.

Журналистам удалось заснять молодую пару на улицах Лондона. По некоторым данным, Уотсон познакомила Робинтона со своими родителями.