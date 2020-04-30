Апрель 30th, 2020

Сколько зарабатывают артисты на разводе с супругами

Семейные разборки могут принести большие заработки . Например, благодаря своему Instagram, Агате Муцениеце,которая сейчас якобы разводится с мужем,уже удалось заработать два миллиона рублей.

«В Instagram у Муцениеце уже около двух миллионов подписчиков, поэтому я оцениваю рекламу в ее блоге в районе 150 – 200 тысяч рублей за пост. И 100 тысяч рублей за сторис. Актриса уже отрекомендовала подписчикам планшет, творожный десерт, пылесос, сок, парфюм, косметику. Так что реклама в Instagram принесла ей около 2 млн рублей.

После коронавируса ее заработки наверняка вырастут. Рекламный рынок сейчас просел, но потом семейная драма Агаты привлечет еще больше заказчиков», — рассказал звездный агент.



В то же время известный кинопродюсер говорит о том, что возможно, весь этот скандал был придуман специально.

«Я думаю, они не разведутся. Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского «Голоса». Если женщину муж побил, она вряд ли поедет на работу, она скорее в больницу отправится. Я ведь давно Пашу знаю.Он не из тех людей, кто поднимет руку на женщину», — сказал он, добавив, что эта история на карьере Прилучного плохо не отразится, ведь народ любит наблюдать за семейной санта-барбарой.