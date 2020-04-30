Апрель 30th, 2020

Шнуров бесстрашно покритиковал Путина в новом стихе

Сергей Шнуров довольно смело прокомментировал слова Путина о параде на 9-го мая. Он заметил,что парад и салют-это то,чего так не хватает народу во время пандемии.

«День наш к концу уже катился,Общались мы обрывками из фраз.Ты слышал, снова Путин обратился?Не слышал. Нет. В кого на этот раз?В наездника, спортсмена, рыболова,На дно ныряльщика, врача или певца?Я занят был приготовлением плова.И вылетел из жизни слегонца.Нет, был в костюме, тон держал без фальши.И голос был его для всех, для нас целебен,- «Народ мой, — отдыхайте дальше!На праздники, вам самолётов в небе,Я подарю.» Да, это было щедро.Спасибо, самолёты нас взбодрят!Зарукоплещут депутаты ЕдРоИ выберут — подряд и не подряд», — написал Шнуров.



В то же врем россияне написали нереальное количество комментарий, полностью поддержав артиста. «Денег же много на это в бюджете… а пол России голодают», «Больной на всю голову, эти деньги лучше людям раздай, чтобы не голодали!!!Ботокс видно уже в мозг попал», «Да! Это именно то, что нам сейчас крайне необходимо», — писали люди.