Апрель 30th, 2020

Сергей Соседов предлагает национализовать имущество российских артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов,известный своими резкими высказываниями,на этот раз обрушился на Примадонну и ее мужа. Соседов посчитал их жизнь слишком роскошной на фоне общего обнищания.

«Мы видим, в каких дворцах обитают наши так называемые звезды. Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях. Нужно отдать этот замок под детский дом. Сталин в свое время брал дачи членов РКП и отдавал их под детские дома. Но в те времена они были весьма скромными – не такими роскошными, как замок Галкина. А в этом особняке смогут разместиться воспитанники сразу нескольких детских домов. Государство будет их содержать, так что все в порядке», — сказал Соседов.



При этом критик указал, что Максим с Аллой всегда будут при деньгах. Соседов также заявил, что звездные супруги аморальны и никогда ничего не отдавали, только забирали.

«Им, как и другим артистам, все мало, мало, мало. А то, что люди живут в нищете, не их дело. А ведь они стали теми, кем стали, именно благодаря простым зрителям. Жаль, что все об этом забыли. Они решили, что это они облагодетельствовали народ своим великим искусством, прости меня, Господи. Их творчество – ничтожно, от него не останется и пылинки в веках», — высказался он.