Апрель 30th, 2020

Самый известный в мире арт-фестиваль Burning Man в этом году смогут увидеть все онлайн

В этом году главный в мире арт-фестиваль на открытом воздухе (темой которого на этот раз стала «Мультивселенная»), должен был состояться с 30 августа по 7 сентября. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты, но призвали самых преданных поклонников пожертвовать часть стоимости на поддержание проекта в будущем.

Представители Burning Man также отметили, что планируют провести фестиваль в онлайн-формате и попасть туда сможет каждый.

«После обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City в 2020 году. Но мы приглашаем вас в новую реальность, где 100 тысяч человек встретятся, чтобы фантазировать, исследовать, радоваться и заботиться друг о друге в эти неопределенные времена», — заявили представители Burning Man.

Арт-фестиваль Burning Man проводится с 1986 года в конце лета и собирает в американской пустыне сотни тысяч гостей. Главный символ фестиваля — огромный деревянный арт-объект, который по традиции сжигают после завершения Burning Man.

Каждый год организаторы выбирают тему, которой должны соответствовать выставки современного искусства, выступления артистов и наряды участников. Один из главных принципов фестиваля, которому следуют абсолютно все гости, в том числе и звезды мирового масштаба, это экологичность. После окончания Burning Man на месте его проведения не должно оставаться ни одного пакета с мусором — все отходы сдают на переработку.





