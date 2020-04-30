Режиссер «Джона Уика» готовит триллер в духе «Идентификации Борна»

Дэвид Литч, постановщик фильмов «Джон Уик», «Атомная блондинка» и «Дэдпул 2″, готовит любопытный проект под названием «Fast and Loose» («Быстрый и потерянный»).
Это будет история парня по имени Джон Райли, который приходит в себя в Тихуане, где кто-то бросил его умирать. Герой ничего не помнит ни о случившемся, ни вообще о себе и своей жизни. Постепенно, следуя за подсказками, он узнает, кем был раньше. Но загвоздка в том, что он вел двойную жизнь. В одной был агентом ЦРУ с маленьким окладом, без жены и детей, почти что лузером. В другой — криминальным боссом, купающимся в деньгах и внимании красивых женщин. Теперь Джон не помнит, какая из двух личностей была подлинной.
Сообщается, что Литч выступит продюсером. Кто займет режиссерское кресло, пока неизвестно. Сроки производства фильма также не уточняются.
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