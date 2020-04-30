Апрель 30th, 2020

Рэпер Дрейк купил себе матрас за $390 000





Первый матрас стоимостью 390 000 долларов появился в доме канадского рэпера Дрейка. И, естественно, возникает вопрос, чем примечателен данный элемент кровати.





Матрас за почти четыреста тысяч долларов изготавливается, естественно, вручную. Ткань сплетена из конского волоса, углы обшиты мягкой и бархатной шагреневой кожей, прибитой золотыми гвоздиками.



Матрас Grand Vividus выпускает шведский производитель Hästens в сотрудничестве с художником и дизайнером Феррисом Рафаули. То есть это уже не матрас, а музейный экспонат.











«В Швеции сон — это не просто сон, но и забота о себе, — объясняет управляющий Hästens Sleep Spa Линус Адольфссон. — Матрас — самый важный предмет мебели в вашем доме. В Швеции люди не поймут, если ваш диван стоит больше, чем матрас. У нас совершенно другое отношение ко сну».











До сих пор самым дорогим матрасом считался Vividus Classic, за который люди платили 190 000 долларов (почти 14 млн рублей). Главное отличи между версиями Classic и Grand — в количестве конского волоса, количестве пружин и времени, которое требуется на их создание вручную. Над Grand Vividus работают четыре сертифицированных мастера, тратя около 600 часов на каждый матрас (75 рабочих дней), в то время как Classic Vividus делается в два раза быстрее.











Матрасы Hästens имеют сложное расположение пружин, которые различаются по высоте, размеру и структуре. А еще сотрудники фирмы приезжают к клиенту несколько раз в год, чтобы перевернуть матрац и помассажировать его.



П.С. вот только я не понял, «приезжают к клиенту несколько раз в год» помассажировать матрас или клиента?