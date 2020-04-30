Апрель 30th, 2020

Принц Гарри признался, что в США ему не нравится

После официального сложения с себя королевских обязанностей 35-летний принц Гарри лишился не только финансовой поддержки из государственной казны и титула старшего члена британской королевской семьи, но и всех своих военных званий. Герцог Сассекский перестал быть генералом-капитаном королевской морской пехоты и почетным командующим королевскими ВВС Хонингтона, но сохранил за собой звание майора.

Эти изменения в жизни сильно отразились на моральном состоянии принца Гарри. В недавнем разговоре с друзьями он признался, что сильно скучает по армии, а также до сих пор не может до конца привыкнуть, что теперь живет не в Великобритании, а в США.

Принц Гарри

Гарри сказал своим приятелям, что действительно скучает по армии и своим военным регалиям. Ему не хватает армейского духа товарищества. Он признался друзьям, что до сих пор не может поверить в случившееся. Не может привыкнуть к тому, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Он был по-настоящему счастлив, когда служил в армии. Но потом он встретил Меган, и его жизнь стала еще прекрасней. Но мне кажется, что он не предполагал, что все обернется именно так,

— рассказал инсайдер в беседе с Daily Telegraph.

При этом источник уточнил, что Гарри не винит свою супругу, 38-летнюю Меган Маркл, в желании вернуться в свою родную страну. Герцог Сассекский просто чувствовал бы себя более уверенным и защищенным, если бы остался при своих военных званиях.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что принц Гарри начал службу в рядах британских вооруженных сил в 2005 году после окончания престижной военной академии в Сандхерсте. Герцог считал службу огромной честью для себя. В это время Гарри был в двух командировках в Афганистане и регулярно принимал участие в боевых действиях. При этом старшие по званию на протяжении всего срока службы называли Гарри «образцовым солдатом».

Принц Гарри

В 2015 году он завершил свою службу в армии, но продолжил работать в качестве волонтера в благотворительных организациях, помогающих отставным военным с инвалидностью. Принц Гарри уточнил, что и после отказа от своих королевских обязанностей он продолжит эту деятельность. Кстати, недавно принц Гарри представил свой первый после ухода в отставку проект под названием HeadFIT. Его деятельность будет направлена на оказание психологической помощи военнослужащим и и женщинам, которые в ней нуждаются.

Меган Маркл и принц Гарри