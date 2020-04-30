Апрель 30th, 2020

Правительство Украины пытается узаконить новое крепостное право

После заявления премьер -министра Украины Шмыгаля,что правительство готово «торговать рабочей силой»,в сети появилось много интересных комментариев.

Известный политолог отмечает, что свободные, полноправные граждане Украины теперь могут легально выехать за границу для легальной деятельности только с согласия правительства. Это действительно торговля людьми, причем официальная.

«Я понимаю, что никто во власти просто не подумал, как это выглядит и как квалифицируется юридически и, какие вкусные иски они себе получат. Они не со зла – просто, как всегда, «нулевая компетентность», – написал политолог.

Так же запрещено выезжать, к примеру, тем же постоянным высококвалифицированным работникам в той же сфере ИТ. Тем, что выиграли высокие конкурсы на международном уровне на высокооплачиваемое рабочее место только собственными знаниями, собственным обучением, собственным желанием работать. Правительство им не помогало абсолютно.



«Может, пора уже выводить под ВР и Банковую людей с огромными плакатами, на которых в картинках будет показано: как делать, как не делать ни в коем случае? И группа с мегафонами в стихотворениях на два такта, можно с музычкой, чтобы скандировала простенькие объяснения принципов государственного управления. Хотя не поможет же…», — резюмировал политолог.