Апрель 30th, 2020 Политбюро сливает кремлевского лузера





Срыв Россией сделки с ОПЕК, резкое падение цен на нефть и ослабление рубля, постоянные телефонные звонки Трампу и вывод с России значительных финансовых ресурсов, включая отправку обычными авиарейсами слитков золота, говорит о том, что в Кремле развернулась серьезная борьба за власть, которая очень скоро может закончиться смещением Путина.



Причем сместит его ближайшее окружение, убежден бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец. Об этом он заявил в интервью изданию Gordonua.



Анализ последних событий на России свидетельствует, что в Москве весьма скоро произойдут тектонические сдвиги, в результате которых Путин будет смещен своим ближайшим окружением, костяк которого составляет верхушка так называемых силовиков.



Судя по всему, у Путина действительно серьезные проблемы со здоровьем и скоро он покинет наш мир. В этой связи полным ходом развернулась борьба за власть в Кремле. Определились два клана: с одной стороны, Путин и редеющая группа его сторонников; с другой – «преемники», представленные руководителями так называемых силовиков.



В настоящее время между этими группировками развернулась борьба за Америку, в которой каждая из них стремится добиться понимания со стороны дяди Сэма и подставить другую группировку. Корни этой традиции уходят в август 1991 года, и с тех пор практически каждое изменение на верхушке власти на РФ (включая выбор Путина в качестве преемника Ельцина) предварительно обсуждалось в Вашингтоне. При этом «преемники» явно сливают Путина. Приведу лишь несколько последних примеров.



«Нож в спину» Путина №1. В начале марта Россия демонстративно развалила сделку с ОПЕК по ограничению добычи нефти, хотя катастрофические последствия такого демарша были понятны даже идиоту. В результате жизненно важным интересам страны был нанесен колоссальный удар. Если подобное происходит по вине высшего лица государства, в других странах удар на себя обычно берет кто-то из его окружения.



Так, например, было при президенте США Ричарде Никсоне, когда несколько человек попало в тюрьму, чтобы выгородить президента в ходе скандала «Уотергейт».



Так было во время скандала «Иран-контрас», когда как минимум двое сотрудников Белого дома оказались за решеткой, чтобы спасти президента Рейгана.



После провала сделки с ОПЕК на России тоже попытались найти козла отпущения, и в СМИ появилась информация о том, что во всем виноват главарь «Роснефти» Сечин. Эта личность настолько одиозна, что в его виновность поверили бы практически все.



Однако вскоре, с прямыми ссылками на источники в Кремле, в информационное пространство был вброшен тезис, что в вопиющем идиотизме виноват именно Путин. Другими словами, для спасения репутации Сечина козлом отпущения сделали Путина. Это был весьма дерзкий ход, представить который еще пару месяцев назад было просто невозможно.



«Нож в спину» Путина №2. Понимая, что его сливают, Путин бросается за помощью к президенту США Дональду Трампу. За последние две недели он проводит четыре телефонных разговора с хозяином Белого дома. Согласно утечкам из администрации США, Путин просит отменить санкции и повлиять на цены на нефть. Но по сути дела, это крик о помощи.



Одновременно пока еще верный Путину главарь МИД РФ Лавров пытается протащить через ООН резолюцию, снимающую санкции с РФ перед лицом мирового гуманитарного и экономического кризиса.



И в то же самое время российские тролли продолжают гадить в интернет-пространстве США, обвиняя Америку в разработке коронавируса. В Америке существует аксиома, что за этими троллями стоит «повар Путина» [Евгений Пригожин], который, согласно российской версии Википедии, одновременно является уголовником-рецидивистом, отмотавшим девять лет за разбой, мошенничество, воровство и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В то же время, согласно данным американской разведки, на которые ссылались СМИ, указанная «фабрика троллей» используется в США как ширма ГРУ.



Получается, что близкий к Путину человек, а также одна из любимых Путиным контор тонких ценителей «солсберецких шпилей», наносят удар по его усилиям заручиться поддержкой Трампа и по попыткам МИД через ООН развалить режим санкций против РФ.



«Нож в спину» Путина №3. Кирилл Дмитриев – человек, близкий к семейству Путина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций – в программной статье для CNBC взывает к Америке: у нас много общего, наши деды воевали плечом к плечу за одни и те же ценности; настало время образовать тесное партнерство США и РФ для совместной борьбы с коронавирусом и неизбежной глобальной экономической рецессией. Ну, в общем, почти встреча на Эльбе Путина и Трампа.



И в это же время тролли ГРУ под ширмой «повара-рецидивиста» распространяют в Америке тезис о том, что США создали COVID-19 в качестве биологического оружия.



Эту же тему подхватывает Михаил Ковальчук, который вместе со своим братом входит в ближайшее окружение Путина. Клан Ковальчуков вышел из кооператива «Озеро» и стал одним из самых богатых на РФ всецело благодаря Путину.



Именно он в самом начале своего второго срока позволил им в составе банка «Россия» раздерибанить государственные активы «Газпрома» на сумму примерно $60 млрд. Об этом, кстати, подробно рассказывалось в одном из специальных расследований Бориса Немцова. Часть этих денег пошла на создание в стране крупнейшей медиаимперии, главная цель которой до последнего времени состояла в увековечении пребывания Путина во власти до гробовой доски.



И вдруг сейчас господин Ковальчук присоединяется к операции «повара» и ГРУ, цель которой – не дать Путину договориться с Трампом. 10 апреля, то есть сразу по следам публикации Дмитриева в CNBC, в газете «Новые известия» появляется статья Ковальчука, в которой он гневно обвиняет США в том, что они продолжали «нас дожимать» и «не дали даже нам сохранить лицо». Чтобы противостоять этому «античеловечному» пути, по его словам, РФ и Китай слились в едином порыве, объединив «военно-политическую мощь» России с экономическим потенциалом Китая.



Казалось бы, теперь ненавистным янки наступит долгожданный конец. Но тут, «обратите внимание, на таком фоне появился вирус», проницательно замечает господин Ковальчук. Из дальнейших разъяснений читатель должен прийти к выводу, что коронавирус создали американцы, чтобы «уменьшать народонаселение», которого, по мнению США, стало слишком много по всему миру. Вместо людей при помощи «инкубатора» и «искусственной матки» изверги-американцы создадут человека-функцию.



А что же санкции, снятия которых отчаянно добивается Путин? По мнению Ковальчука, их нельзя снимать, поскольку «под санкциями мы просто воспряли».



Безусловно, читая сей поток сознания, в Вашингтоне ясно понимают: это написал не недоучившийся пэтэушник, а самый большой интеллектуал в ближайшем окружении Путина, который контролирует всю пропагандистскую машину Кремля. И если статья Ковальчука наносит удар по стремлению Путина заручиться поддержкой Трампа и для начала выклянчить у него снятие санкций, значит, в некогда едином путинском «политбюро» произошел глубокий раскол.



«Нож в спину» Путина №4. В некоторых случаях «преемники» наносят по Путину удары на уничтожение. В частности, в одной из «утечек из Кремля» сообщалось, что в ходе недавних телефонных разговоров Путин предложил Трампу феерическую сделку по оказанию помощи на предстоящих президентских выборах. Для этого спецслужбы РФ через Украину реализуют «убийственный компромат» на Байдена. В ответ Трамп снимет санкции с РФ и парализует Пентагон на пять дней, чтобы дать Путину возможность летом этого года покорить одну из стран Балтии, Украину и Беларусь.



Трудно найти более страшное обвинение в адрес Трампа и Путина. Еще совсем недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти прямых улик, подтверждающих сговор между людьми Трампа и Путина в ходе прошлых президентских выборов. В результате демократам не удалось отрешить Трампа от власти. И вот теперь врагам Трампа делается царский подарок: им открытым текстом сообщается «из Кремля», что прямо сейчас Путин втягивает Трампа в сговор, в ходе которого тот должен совершить государственную измену ради переизбрания на второй срок.



Это также и мощный удар по Путину. Если он действительно предлагал Трампу вышеуказанные вещи, то в США пора открывать против него уголовное дело за соучастие в заговоре (conspiracy) с Трампом, а также вернуться к вопросу о причинах их нетрадиционных (в политическом смысле) отношений.



В целом, последние откровения «из Кремля», просочившиеся в российские СМИ, настолько чудовищны, что у меня возникает вопрос: не проникла ли в Кремль особая мутация коронавируса, которая точечно поражает головной мозг. В результате происходит разруха в головах как следствие хаоса в высшем эшелоне власти.



«Нож в спину» Путина №5. Телефонный разговор между Кремлем и Белым домом – это очень серьезное мероприятие. Подготовка к нему ведется тщательно и занимает много времени. Если Путин за две недели имел четыре разговора с Трампом, это значит, что он всецело поглощен этим делом и оно для него важнее всего.



И вот пока Путин обрывает телефон Трампа, практически одновременно минобороны РФ проводит испытание противоспутниковой ракеты, а российский Су-35 совершает опасный «перехват» самолета-разведчика США Р-8, летевшего в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.



При этом полезно знать, что в практике советских спецслужб было железное правило: накануне и во время контактов на высшем уровне между Кремлем и Белым домом прекращались все сколь-нибудь острые мероприятия. Это делалось для того, чтобы, не дай бог, не помешать внешнеполитическим усилиям руководства страны. С этой точки зрения проведенные ведомством господина Шойгу «перехваты» и испытания следует трактовать как попытку помешать достижению договоренностей между Путиным и Трампом, а также усилиям МИД РФ в ООН.



Таким образом, получается, что не только Ковальчук, любимый «повар-рецидивист», ГРУ, но и Шойгу втыкает нож в спину «национального лидера». И делается это демонстративно. Как тут не воскликнуть: «И ты, Брут-Кужугетыч?!».



Одновременно «преемники» проводят активные мероприятия, основная цель которых – перевести общественное внимание на негодный объект и отвлечь от главного: развернувшейся борьбы за власть. С другой стороны, они драматизируют ситуацию, доводят блеф до красной черты, чтобы впоследствии добиться не полной и безоговорочной, а почетной капитуляции перед «Вашингтонским обкомом».



Одно из основных проявлений этой кампании – тиражирование тезиса, что некие таинственные «мессии» в Кремле по-прежнему планируют покорить одну из стран Балтии, Украину и Беларусь.



Правда, эти наполеоновские планы сдуваются на глазах. Совсем недавно речь шла чуть ли не о готовности к ограниченной ядерной войне в Европе. Теперь – лишь о каком-то мутном блицкриге при помощи российских вирусологов. Но на фоне продолжающейся пандемии и почти апокалиптических перспектив российской экономики даже эти сдувшиеся планы выглядят настолько неадекватными, что и комментировать не хочется. Ограничимся краткими замечаниями.



Распространяемый из Кремля тезис о наличии там неких «мессий» имеет практический смысл, если кремлевские планируют капитуляцию перед дядей Сэмом. Действительно, одно дело, когда ты приходишь сдаваться как вор, наркокурьер и убийца, и совсем другое дело, если ты косишь под Наполеона (мессию). В первом случае тебе светит пожизненное, а во втором можно надеяться на почетную капитуляцию с сохранением капиталов.



Но на самом деле рассказы о «мессиях» из Кремля – это достаточно давняя и грубая выдумка, следы которой уходят еще ко временам Хрущева. В общепринятом понимании мессия – это чуть ли не посланец небес, который появляется перед народом в критических ситуациях и ведет этот народ к спасению. Сейчас на РФ наступила как раз такая ситуации, и народ жаждет увидеть спасителя. И где он? Все «мессии» попрятались в бункерах и норах.



Они в первых рядах, когда нужно пилить бюджет или присваивать победы предков, к которым они сами не имеют никакого отношения. Но когда действительно нужно проявить мужество, лидерство и интеллект, они исчезают, как утренний туман. Вот и все, что нужно знать о наличии отсутствия «мессий» в Кремле. Нет их. Клептократия и мессианство – вещи несовместимые, и это аксиома политической жизни России.



Планы военно-политических викторий мифических кремлевских «мессий», которые заявлены на лето этого года, напоминают фантазии Гитлера в последние дни жизни, когда он мечтал в бункере, как придет генерал Венк с армией и отбросит советские войска из Берлина. К счастью, эти фантазии вдребезги разбиваются при столкновении с элементарной логикой.



Чтобы силовая операция против стран Балтии (то есть НАТО) и Украины была успешной, она должна быть внезапной, а соответствующие планы должны быть совершенно секретными.



Если такие планы существуют, то после первой же утечки о них все причастные лица должны были быть быстро вычислены и посажены за решетку по статье о государственной измене или, по крайней мере, клевете.



Если же эти утечки происходят с утомляющей регулярностью, а ФСБ и за ухом не чешет, то мы имеем дело с низкопробной дезинформацией. И единственным рациональным объяснением этих утечек, как мне кажется, является стремление показать, что Путин сошел с ума и поэтому его необходимо отстранить от власти, а также добиться более благоприятных условий капитуляции перед США.



Любопытно, что один из основных источников данных утечек «из Кремля», профессор Валерий Соловей, в прошлом году засветился публикацией в ресурсе The National Interest, который является многолетним каналом реализации активных мероприятий российских спецслужб в США, а его основатель, Дмитрий Симис (Саймс), известен в узких кругах специалистов тесными связями с представителями КГБ/ФСБ.



В частности, The National Interest был, пожалуй, единственным ресурсом в США, который рекламировал деятельность путинского Института демократии под руководством Андроника Миграняна, а также был промоутером Марины Бутиной, позже осужденной в США за работу в качестве незарегистрированного агента России.



В этой связи, учитывая modus operandi российских спецслужб, можно практически однозначно отнести последние утечки «из Кремля» насчет геополитических устремлений кремлевских «мессий» к числу важных активных мероприятий ФСБ. Почти 30 лет мистер Саймс пугал американцев страшной войной с СССР и Россией. Теперь этот флаг принял из его ослабевших рук Валерий Соловей.



Судя по развитию ситуации, отстранение Путина от власти может произойти достаточно скоро. Конкретные сроки зависят от множества факторов, в том числе от пандемии, цен на нефть и, как следствие, состояния экономики и скорости обнищания населения РФ.



В то же время существуют некоторые разведпризнаки, которые указывают на приближающийся день Х. Один из основных – вывод значительных финансовых ресурсов за пределы России.



Как показывает практика, это начинают делать месяца за два-три до решающих событий. Так было накануне и сразу после неудавшегося переворота в августе 1991 года. То же самое произошло накануне президентских выборов на РФ в 1996 году, в которых Ельцин, согласно замерам общественного мнения, не имел никаких шансов. Это же повторили накануне первых «выборов» Путина, а также перед временной передачей власти Медведеву в 2008 году. То есть это почти аксиома: перед каждыми серьезными переменами в Кремле происходит тайный вывоз золотовалютных запасов с РФ.



Последнее время таких случаев, по крайней мере известных, было два. В январе-феврале текущего года Россия заметно увеличила вложения в ценные государственные бумаги США, от которых в 2018 году с помпой избавлялась по «стратегическим» соображением.



За этот же период вывоз золота с РФ взлетел в семь раз. Отправляют уже в багаже обычными рейсами. Так, 26 марта из Москвы в Лондон были ввезены слитки золота, упакованные в 40 контейнеров общим весом более одной тонны и стоимостью более 2 млрд рублей. По сообщениям СМИ, золото принадлежало физическому лицу, но имя его не разглашалось.



Могу вас заверить, что, если бы это золото вывозилось без ведома ФСБ, его владелец уже сидел бы под следствием, а его имя гремело в отчетах о блестящей операции по пресечению контрабанды золотого запаса России.



И если увеличение вывоза золота можно объяснить необходимостью получить доллары для борьбы с пандемией и рецессией, то обмен долларов на бумаги правительства США как-то не соответствует текущей ситуации.



Кстати, об обеих транзакциях стало известно случайно. В первом случае из отчета Минфина США, а во втором – потому что один из контейнеров разломался и пара золотых слитков упала на пол аэропорта Шереметьево. Нетрудно предположить, что неизвестных случаев вывода валюты и ценностей с России, скорее всего, гораздо больше.



Другие признаки, свидетельствующие о приближении «тектонических» сдвигов в Кремле, включают следующее:



– «неожиданное» раскрытие агентуры российских спецслужб на Западе. В этой связи обращает на себя внимание недавний арест генерала СБУ Шайтанова, подозреваемого в связи со спецслужбами РФ. Эта операция стала возможной в результате раскрытия агентурной сети и операций сотрудников ФСБ на территории нескольких стран Европы, которое, скорее всего, произошло в результате информации, полученной ЦРУ из Москвы. Напомню, что осенью 1991 года высокопоставленные представители России сдали американцам самую ценную агентуру, завербованную КГБ в США;



– в различных уголках мира может произойти несколько загадочных смертей людей, связанных с РФ. Речь идет об агентуре спецслужб, работающей на канале отмывания денег, а также о хранителях тайных «общаков», организованных Путиным и его соратниками по всему миру. Некоторые ради спасения жизни предпочтут сдаться властям США и сесть на программу защиты свидетелей;



– вылеты частных самолетов с РФ, особенно когда авиасообщение по всему миру фактически приостановлено в связи с коронавирусом. По сообщению издания «МБХ Медиа», за февраль-март самолеты близкого окружения Путина покидали страну более 20 раз. Особое внимание стоит уделить двум полетам Сергея Чемезова, который близок к Путину со времен совместной работы в Дрездене, в Чикаго и Сиэтл, недавнему полету в Хельсинки Gulfstream G650, принадлежащему бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову, а также 11 (sic!) полетами самолета, находящегося в распоряжении семейства Д.Медведева;



– произойдет активизация активных мероприятий спецслужб РФ. Одним из них, несомненно, является продвижение в информационное пространство тезиса о скором покорении кремлевскими «мессиями» Украины и, возможно, стран Балтии;



– изменения в высказываниях и поведении представителей высшего руководства РФ, свидетельствующие о расстановке сил в Кремле. Вообще, у меня складывается впечатление, что Путин прячется в бункере в окружении самых верных охранников не столько от коронавируса, сколько от нервно-паралитических веществ вроде «Новичок» во всем их многообразии.



А теперь кратко о том, что нужно делать за пределами Мордора:



1. Пентагон должен ускорить процесс создания ядерных сил быстрого развертывания. Для этого нужно ударными темпами завершить модернизацию крылатых ракет BGM-109 и передать их на вооружение корпусу морской пехоты. Ничто не возвращает кремлевских к нормальному состоянию ума быстрее и эффективнее, чем понимание того, что Кремль находится в 10 минутах лету иностранной ракеты.



Кстати, возвращение Кремля к нормальности станет подарком небес и для российского народа. По крайней мере возникнет надежда, что, прекратив внешнеполитические понты, отцы-руководители займутся, наконец, делом, то есть экономикой.



2. Украине имеет смысл расчехлить «джевелины» и провести пару учебных стрельб. Это должно произвести умиротворяющий эффект на кремлевских стратегов.



3. Кроме того, обратите внимание: из Кремля почти открытым текстом говорят, что у них имеется агентура в высшем руководстве Украины, которая по команде из Москвы готова пойти на предательство и попросить агрессора ввести свои войска в Украину.



В подтверждение этого тезиса подчеркивается, что высшее руководство Украины действует в унисон с представителями Кремля и ведет себя правильно, по крайней мере со времени памятного путешествия в Оман.



Исходя из этого, президенту Зеленскому и его ближайшим советникам по внешней политике нужно, наконец, понять две простые вещи:



– не стоит пытаться установить человеческие отношения с крысой, загнанной в угол. Это может закончиться эмиграцией в Ростов-на Дону, да и то не гарантированно.



– пора озадачить СБУ заняться своей прямой обязанностью – выявлением и нейтрализацией агентуры спецслужб РФ в политических кругах Украины. Хотя, думаю, с этой просьбой имеет смысл обращаться скорее к ЦРУ, ФБР и МИ6.



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