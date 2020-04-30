Пенелопа Крус снялась для глянца и поделилась секретами красоты

Знаменитая актриса Пенелопа Крус, на днях отметившая свое 46-летие, стала новой героиней журнала Red Magazine — звезда снялась для обложки издания, приняла участие в фотосессии и дала интервью, в котором она рассказала, как ей удается прекрасно выглядеть, почему ее редко можно встретить на светских вечеринках, а также о том, что она вкладывает в понятие «хорошее самочувствие».

Актриса призналась, что ей часто приходится напоминать себе о необходимости взять тайм-аут, так как она является очень ответственной матерью (вместе с 51-летним мужем Хавьером Бардемом она воспитывает двоих детей: девятилетнего Лео и шестилетнюю Луну) и занята своей карьерой.

Я не так хороша в этом, потому что по своей природе я очень заботливый человек. Поэтому я должна постоянно напоминать себе, что нужно выделять время и для себя. Для меня это не такая естественная вещь, обычно я все делаю наоборот, но я работаю над этим,

— говорит Пенелопа.

Актриса рассказала, что она отнюдь не большая любительница вечеринок и никогда не экспериментировала с наркотиками и алкоголем. Она сказала, что некоторые ее друзья были крайне удивлены, увидев ее однажды на афтепати премии «Оскар» после полуночи.

Самое замечательное, что я никогда не интересовалась алкоголем или наркотиками. Однажды я пришла на вечеринку Гая Озери после «Оскара», на которой встретила много друзей: Рене Зеллвегер, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо, сестер Кардашьян. Многие из них говорили: «Вау, не могу поверить, сейчас два часа ночи, а ты все еще здесь». Но я делаю такие вещи раз в два года!

— говорит звезда.

На вопрос, что заставляет ее чувствовать себя хорошо, Крус ответила, что дело вовсе не во внешнем виде — макияже или прическе, а в соблюдении чистого и здорового режима питания.

Хорошее самочувствие для меня не связано с прической или макияжем. Главное — это быть здоровым, сильным, чувствовать себя полноценным и давать своему телу и уму то, что ему нужно. Если у меня этого нет, мне трудно чувствовать себя сконцентрированной. Для меня очень важно хорошо и чисто питаться, питаться здоровой пищей,

— сказала она, а также отметила, что для нее очень важен сон.

Если я не посплю семь часов, я сразу это на себе ощущаю. Могу потерять концентрацию или даже впасть в уныние,

— призналась она.

Пенелопа также высказала свое мнение о социальных сетях, сравнив их с «джунглями». По ее мнению, социальные сети должны регулироваться, чтобы защитить детей и подростков от опасного контента.