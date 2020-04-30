Апрель 30th, 2020

Оля Полякова поздравила Филиппа Киркорова с Днем рожденья и угодила в скандал

Певица Оля Полякова решила поздравить с Днем рожденья Филиппа Киркорова и разозлила подписчиков.

«Сегодня день рождения у Короля! Мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как?

Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! Виват Король! P.S. Прости меня за мою неделикатность»-написала Оля.

«Королей не бывает, все люди равны,это он уже просто зажрался.Тем более короли не поют под фонограму.», «У Киркорова противный голос и он фигляр»,»Смешно. Как в дурдоме-король,наполеон..»,»Кароль и каралева», «Позор!Твой король получает награды в кремле и жмет руку убийце твоих сограждан. Позор!»,» А может ты поедешь до своего короля?»-написали ей поклонники.

«А может вы пойдете в ..опу?»-изящно ответила Полякова.