Апрель 30th, 2020

На Мадагаскаре найден реликтовый «безумный зверь»

David W. Krause et al. / Nature, 2020

Палеонтологи обнаружили при раскопках на Мадагаскаре почти полный скелет гондванатерия — маммалиаформа из группы, чьи останки встречаются крайне редко и до сих пор были представлены одним черепом и разрозненными зубами, сообщается в Nature. Животное получило латинское название Adalatherium hui, что в переводе означает «безумный зверь Ху Яоминя». Это самая сохранная находка мезозойского маммалиаформа и одна из самых крупных.

Млекопитающие достигли расцвета в кайнозое, но они сами и их ближайшие родственники из клады синапсид существовали и в мезозое. Один из таких мезозойских таксонов — гондванатерии, которые полностью вымерли в эоцене. Как следует из названия, они жили на территории континента Гондваны и его фрагментов в Южном полушарии. Останки мезозойских маммалиаформов в основном обнаруживают в Северном полушарии, а в Южном они редки. От гондванатериев долгое время находили только зубы, по форме которых их роднят с вымершими млекопитающими мультитуберкулятами. Только в 2014 году палеонтологам повезло обнаружить на Мадагаскаре хорошо сохранившийся череп с такими зубами. Животное, которому он принадлежал, назвали Vintana. Но ни позвонков, ни ребер или костей конечностей гондванатериев тогда не нашли.

Палеонтологи, которые открыли винтану, продолжили исследовать отложения маастрихтского яруса (возраст 72,1–66 миллионов лет) на северо-западе Мадагаскара. Команда под руководством Дэвида Краузе (David Krause), в составе которой были исследователи из различных институтов США, Мадагаскара и Китая, обнаружили там почти полный скелет животного с необычной поверхностью первых зубов, расположенных на верхней челюсти за клыками. Ее строение соответствовало представлениям о гондванатериях, поэтому находку отнесли к ним.

Животное выделили в новое семейство Adalatheriidae и дали видовое название Adalatherium hui. Оно состоит из трех частей: adàla — «безумный» по-малагасийски; therium (греческое θηριον, записанное латиницей) — «зверь» и hui в честь выдающегося китайского палеонтолога Ху Яоминя (Yaoming Hu), который работал над материалом статьи, но, к сожалению, скончался.

Скелет адалатерия и реконструкция его силуэта. Масштабный отрезок 5 сантиметров David W. Krause et al. / Nature, 2020 Поделиться



Скелет адалатерия оказался в таком хорошем состоянии, что в нем остались даже сесамовидные кости, которые имеют небольшие размеры, располагаются в толще сухожилий близко к суставам и редко встречаются у столь древних находок. Сохранились и фрагменты хрящевой ткани. Палеонтологи оценили массу адалатерия в 3,1 килограмма. Для современных млекопитающих это довольно скромные размеры, однако A. hui — третий по величине мезозойский маммалиаформ, от которого остались не только зубы и фрагменты челюстей, но и другие части скелета. При этом палеонтологи считают, что на момент гибели он еще не был половозрелым, так что взрослые особи наверняка были больше.

Во времена существования «безумного зверя» Мадагаскар, как и сейчас, уже был островом. Позвоночные, которые его населяли, долгое время эволюционировали в изоляции, так что меловая фауна Мадагаскара была не менее самобытна, чем современная. Авторы предполагают, что останки адалатерия помогут понять, как островная изоляция влияла на мезозойских маммалиаформ Мадагаскара. Позже, уже после вымирания гондванатериев на острове (оно произошло 65–66 миллионов лет назад на границе мела и палеогена, как и в случае динозавров) эволюция мадагаскарской фауны без связи со внешним миром создала таких необычных зверей, как гигантские лемуры и карликовые бегемоты.