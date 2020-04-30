Апрель 30th, 2020

Мужчина на связке воздушных шаров пролетел более 300 километров

Еще в 2009 году американская компания Pixar выпустила мультфильм “Вверх” о пожилом мужчине и мальчике-скауте, которые путешествовали по воздуху на воздушных шарах.













Недавно житель США Джонатан Трапп решил повторить этот полет уже в реальной жизни. Он сумел пролететь несколько сот километров на воздушных шарах.







Мужчина в детстве, как и многие мальчишки бредил полетами. Ему очень хотелось стать пилотом самолета. Но судьба распорядилась по-иному. И все-таки Джонатан не забыл о детской мечте. Он решил подняться в небо с помощью воздушных шаров.







Первым его полетом таким необычным образом, был полет над Ла-Маншем. Мужчина на путешествие потратил триста тысяч долларов. На эти деньги он приобрел более трехсот воздушных шаров, баллоны с гелием и надувную лодку. Многие критически смотрели на идею Траппа. Однако американец сумел преодолеть пролив, соединяющий Британию и Францию.







Затем Джонатан решился на преодоления Атлантического океана. Но на этот раз его ждала неудача. В воздухе он провел только тринадцать часов. Трапп вылетел из города Карибу в штате Мэн и вынужден был приземлиться в городке Йорк-Харбор, что в Канаде.







Однако мужчина не отчаялся. Он понял, что просто плохо подготовился. Так, у него было просто мало мешков с песком. Также ему не хватило еще нескольких мелких вещей.







Все эти недочеты американец собирается учесть при повторной попытке пересечь Атлантику. Хочется надеяться, что Трапп сумеет воплотить свою мечту в жизнь и без особых приключений перелетит через океан.



