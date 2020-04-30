Апрель 30th, 2020

Метью Перри увидели на улице в Лос-Анджелесе в странном виде

Известный голливудский актер Метью Перри был замечен на улице Лос -Анджелеса в очень странном виде. Актер,который блистательно сыграл Чендлера в сериале «друзья»,шел по улице в неопрятном виде. Было видно ,что Метью очень располнел и поседел за последних пару месяцев.

Ранее актер высказывался о своей зависимости от аптечных препаратов, а также о проблемах с алкоголем. Последний раз он появлялся на телевидении три года назад в шоу «Странная пара» на одном из каналов. Как утверждает его агент, сейчас артист постепенно приходит в себя после проблем со здоровьем.

Летом 2019 в сети уже появлялись снимки Перри, вызвавшие беспокойство его фанатов. Его засняли в грязной одежде, при этом его лицо и руки казались опухшими, а ногти были сильно отросшими.

За год до этого актер перенес хирургическую операцию в больнице Лос-Анджелеса. Он был госпитализирован из-за сквозного отверстия в стенке толстой кишки.