Апрель 30th, 2020

Маск призвал к отмене карантинных ограничений: «Освободите Америку»

Глава корпорации Tesla Илон Маск выступил с серией эмоциональных заявлений против карантинных мер по борьбе с распространением коронавируса. В серии твитов он потребовал от властей скорейшего «открытия Америки» и возобновления работы предприятий. «Освободите Америку немедленно» — написал, в частности, Маск, повторив лозунг участников многочисленных акций протеста, которые проходят в последние дни в штатах, власти которых сохраняют жёсткие карантинные ограничения. Маск считает, что всеобщий карантин оказался не слишком действенным средством борьбы с распространением вируса, но при этом навредил американской экономике. Он сослался на материал Wall Street Journal, в котором отстаивается этот тезис.

В других твитах предприниматель призвал «Вернуть людям их свободы» и назвал ограничительные меры «неконституционными». Как сообщает Bloomberg, выступая перед инвесторами, он также назвал карантинные меры «фашистскими» и «антидемократическими».

Позднее в твиттере Маск уточнил свою позицию, написав, что не выступает за то, чтобы открылись все предприятия, и призвав к соблюдению необходимых мер предосторожности.

Выступления Маска стали реакцией на то, что его компании пришлось отложить возобновление работы завода по производству электромобилей в Калифорнии, где местные власти продлили карантин до конца мая.

Несмотря на это, акции Tesla накануне выросли в цене, её капитализация достигла 141 миллиарда долларов. Состояние самого Маска в этом году увеличилось более чем на 10 миллиардов.