Личный пилот Путина внезапно умер в своей квартире

Личного пилота Путина нашли мертвым в его квартире.

Григорий Белодед скончался в Москве на 74-м году жизни. О смерти личного пилота президента России рассказали близкие летчика.

Сын Ярослав нашел летчика мертвым в квартире, где тот жил. По его словам, пилот скончался внезапно. Точную причину смерти сейчас выясняют специалисты.

Белодед не расставался с работой до последнего дня.Летать он перестал из-за возраста в 2005 г., однако продолжил трудиться в специальном отряде «Россия» уже на земле.

За время своей карьеры Белодед успел поработать с двумя российскими президентами. Сначала перевозил Бориса Ельцина, который всегда интересовался его здоровьем, когда приезжал на рейс. Позже стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина.

О летчике отзывались как о настоящем профессионале.» Отец свою работу любил, однако почти о ней не рассказывал», -сказал его сын.