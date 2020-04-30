Апрель 30th, 2020

Королевский фотограф показал любимый свадебный снимок Кейт Миддлтон

Вчера 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отмечали девятую годовщину свадьбы. Торжественная церемония бракосочетания пары до сих пор остается одной из самых красивых и обсуждаемых, а их свадебные фотографии по-прежнему вызывают лишь восторг и восхищение. Как и у любой невесты, у Кейт тоже есть свои фавориты среди праздничных кадров. И об одном из таких снимков и рассказал королевский фотограф Самир Хуссейн.

Как оказалось, в числе любимых фото Кейт — снимок с ее отцом Майклом, сделанный в тот момент, когда они заходили в Вестминстерское аббатство. Тогда Кейт оглянулась к собравшейся вокруг толпе и помахала рукой собравшимся.

Все произошло очень быстро. Я думаю, что за пределами аббатства собралась довольно большая толпа. Многие люди разбили там палатки за несколько дней. И я думаю, что она просто хотела отметить этих людей, отдать им дань уважения. Герцогиня отмечает всех, кто ее окружает. Мне было очень приятно, когда она обернулась в мою сторону и помахала прямо в мой объектив,

— рассказал Хуссейн.

Мне говорили, что этот снимок — один из ее любимых. На самом деле его использовала королевская коллекция в качестве рекламы, когда свадебное платье герцогини выставлялось в Букингемском дворце. Этот снимок был в метро, на плакатах и рекламных щитах по всему Лондону. Я думаю, что это было сделано не без ведома герцогини,



— добавил он.

Хуссейн отметил, что с годами королевская чета стала комфортнее чувствовать себя перед камерой. Побывав с ними в нескольких королевских турах, он обратил внимание на то, что они стали гораздо «более расслабленными».

Они стали тяготеть к шутливости, стали более расслабленными. Такие кадры у меня получаются наиболее удачными, так как в них они раскрывают свою индивидуальность,

— заключил он.

Кейт Миддлтон с отцом Майклом и сестрой Пиппой