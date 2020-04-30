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Финансовые потери звезд шоу-бизнеса исчисляются миллионами

лорак1Одно из российских изданий решило подсчитать сколько денег потеряли звезды из-за отмены мероприятий во время пандемии.

Организатор туров Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов  говорит, что в данный момент шоу- индустрия несет огромные потери, ведь у многих большие вложения в новые шоу, а договоренности были запланированы вперед на год.

«У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех. Основная проблема – подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может.

Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не сдавайте билеты на любимых артистов – поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», — рассказал он. 

Кроме этого, были озвучены суммы, который потеряли артисты. Отметим, что больше всего пострадал король российской эстрады Филипп Киркоров. Он потерял 50 млн рублей. В то же время скандальная украинская певица Ани Лорак понесла убытки на 16 млн рублей из-за сорванного тура по России, а ее коллега, еще одна украинская артистка, Светлана Лобода отменила корпоративные мероприятия и потеряла 12 млн рублей. 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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