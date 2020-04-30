Апрель 30th, 2020

Для соблазнительной Ханны Палмер лето уже наступило

Восхитительная девушка Ханна Палмер в своем юном возрасте уже давно нашла себе дело по душе.

Девушка как-то признавалась на своей странице в Инстаграм,что любит две вещи-путешествовать и фотографироваться.

Ее профессия модели как раз удачно объединяет эти два увлечения.

Сейчас с путешествиями не так хорошо,как до коронавируса,на на количество сьемок Ханны карантин не повлиял.

Ханна чаще всего рекламирует купальники и белье. К стати,она обожает ярко красный цвет,который ей действительно идет. В преддверии лета многие фирмы пытаются отрекламировать свои новые коллекции с помощью очаровательной блондинки. Потому девушке есть чем заняться.

На своей странице красотка разместила несколько фото из своей последней фотосессии.