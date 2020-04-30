Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет

Жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. Ее историю опубликовал сайт Runner’s World.

27-летняя Эрика Уиннинг (Erika Winning) задумала похудеть после того, как столкнулась с трудностями при покупке краткосрочной медицинской страховки. Проблема была в ее весе, который тогда составлял 113,5 килограмма. Она решила, что в 2019 году начнет новую жизнь и займется собой.

Год действительно начался с похудения: девушка заразилась гриппом и за 10 дней потеряла девять килограммов. После выздоровления Эрика стала ежедневно по 20-30 минут уделять физическим упражнениям. Кроме того, она старалась следить за диетой — в частности, не есть, если не голодна. Секрет оказался в том, чтобы ставить перед собой небольшие достижимые цели: это, по ее словам, было очень важно, особенно поначалу. Таким образом девушке удалось сбросить еще 13 килограммов.

С того момента Эрика стала каждое утро совершать часовые прогулки или пробежки. Поначалу из-за плохой физической формы она пыталась бежать без передышки хотя бы полторы минуты.

Постепенно ее результаты становились все лучше. «Впервые пробежав пять километров, я чувствовала невообразимую гордость, — рассказывает она. — Да, на это ушло минут 40, но после такого хотелось продолжать».