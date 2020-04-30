 
 
Апрель 30th, 2020

Даша Астафьева порадовала эротической фотосьемкой на бильярдном столе

астафьева1Известная певица Даша Астафьева, которая была первой украинской девушкой на обложке Playboy, часто радует публику необычными фото и видео в своем Instagram. В этот раз звезда выложила необычное горячее фото, на котором появилась в весьма пикантном образе.

Девушка сделала фотосессию на бильярдном столе.В легком коралловом халатике,в черных колготках в сеточку и туфлях на шпильке Даша выглядит потрясающе.  Сама атмосфера бильярдного клуба добавляет интриги на фото.

Фанаты не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.

Даша Астафьева ,по ее же признанию,всегда вызывает повышенный интерес у противоположного пола.

Певица рассказала, что ей пытались сделать дорогостоящие подарки, предлагая яхты, Maybach и ежемесячное содержание в обмен на интимные услуги:

«Мне дарили яхты, Maybach. Мне предложили меня содержать, отправлять 600 тысяч долларов каждый месяц, но что нужно делать за такие деньги? Неужели вам нужен просто секс? А как-то менеджеру на полном серьезе предложили за 1 млн долларов, чтобы я родила ребенка, мальчика», — призналась Астафьева.

 

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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