Апрель 30th, 2020

Анна Седокова порадовала поклонников новым необычным клипом

Певица Анна Седокова выпустила клип на свою песню «Грааль». По словам самой певице,в песне зашифрованы события,которые привели к пандемии и изоляции. Артистка считает,что необдуманные действия человечества могут привести к вымиранию населения .«Мы с вами должны задуматься над своими действиями и не допустить этого», — призвала Анна. Стоить указать, что автором слов и музыки выступила сама артистка.



В то же время в комментариях некоторые раскритиковали Седокову, высказавшись о ее фигуре. «Е**ть пердак, карантин не проходит незаметно», — написал один из пользователей сети. Однако, стоить подчеркнуть, что большинство восхитилось новой работой Анны, написав в ее адрес много положительных отзывов.

«Видно, что Анечка влюблена. Голос звучит иначе. И как всегда одна вывозит весь клип. Молодец», «Новый невероятный хит на репите, спасибо, Анечка», «Песня очень нравится, с момента выхода альбома», «Очень чувственная и красивая работа, восхищаюсь», «Анна Седокова в этом клипе открылась с другой стороны! Просто супер», «Вообще законно быть такой крутой?!», «Клип очень интересный! Музыка понравилась. Вы молодец!!!», — писали поклонники.