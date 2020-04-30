Апрель 30th, 2020

Анфиса Чехова попала под шквал критики из-за выпущенных футболок

Анфиса Чехова присоединилась к тем звездам,которые пытаются зарабатывать даже во время пандемии. Многие из них начали делать маски со своими логотипами-и полезно,и реклама.Анфиса сделала футболки.

Чехова отметила, что хочет внести немного позитива в «пандемические будни». По ее мнению, все события, происходящие в мире, становятся частью истории и моды. Соответственно, и нынешнее тяжелое время должно оставить свой след.

«Пусть ваши родные и близкие будут здоровы! А слово Covid встречается только в мемах и надписях на майке», — написала звезда.

Однако подписчики не увидели в изображении болезни никакого позитива. Многие их них набросились на Анфису, обвинив ее в попытках нажиться на эпидемии.

«У близких погибших от коронавируса слово Covid будет ассоциироваться с горем и адом, поэтому носить футболки и напоминать им об этом просто кощунственно»; «Вам серьезно кажется, что эти футболки позитивные? А с раком или гепатитом у вас будут?»; «Пока не заболеет человек, не поймет, что такую футболку не наденут»; «Какая еще мода? Скорей бы забыть все это и двигаться дальше, это как смерть обыгрывать», — гневно высказали они.