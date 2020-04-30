Алла Пугачева показала, как состарилось ее лицо

15 апреля, звезда эстрады Алла Пугачева отметила день рождения. Примадонне исполнился 71 год. Первыми Аллу Борисовну поздравили Максим и дети. Лиза с Гарри прочитали маме стихи и подарили цветы. А после попросили задуть свечи на торте, который сделали сами. Алла Борисовна призналась, что еле сдерживала себя, чтобы не расплакаться, уж очень трогательными были поздравления родных.
А сегодня Пугачёва решила опубликовать селфи, которое сделано на утро после празднования. Артиска улыбается в камеру, демонстрируя голливудскую улыбку и мимические морщинки около глаз.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-ой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ»,
- обратилась Пугачёва ко всем, кто оставил добрые слова в комментариях.
Согласитесь, для 71 года Алла Борисовна выглядит прекрасно!
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